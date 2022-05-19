Salda Gölü'nün son hali olay olmuştu! Bakan Kurum'dan açıklama

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Salda Gölüyle ilgili görüntüler gündem olmuştu. Katıldığı canlı yayın programında Salda'daki görüntülerle ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgenin eski ve yeni görüntülerini paylaştı ve paylaşılan görüntülerde yer alanın korunan alan içinde olmadığına işaret etti. Öte yandan Bakan Kurum Atatürk Havalimanı tartışmasıyla ilgili olarak "Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını, şanını yapmış olduğu tüm değerlerini koruyoruz" dedi.

"ELEŞTİRİNİN BİR SINIRI VAR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu canlı yayına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Atatürk Havalimanı konusundaki eleştirilere ilişkin görüşleri sorulan Kurum, 132 bin ağaç dikilecek bu bölgenin afet anında toplanma alanı vazifesi göreceğini ve burada herkesin bir arada olacağı bir millet bahçesi projelendirdiklerini anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerini hatırlatan Kurum, "Eleştirebilirsiniz, evet her şeyi söyleyebilirsiniz ama eleştirinin bir sınırı vardır. Eleştiriyi ideolojik yapamazsınız. Milletin değerleri üzerinden Atatürkçülük istismarı üzerinden eleştiri yapamazsınız." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'yla dünyanın en büyük ve güzel havalimanlarından birini yaptıklarına değinen Kurum, "Dün Gezi'de bir tane ağaç kesildi diye karşı çıkan bu muhalefet, bu CHP zihniyeti şimdi biz buraya 132 bin ağaç dikiyoruz, buna da karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK İSTİSMARI ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYORLAR"

Atatürk istismarı yapıldığını belirten Kurum, "Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal'in adını ağzına almayanlar şimdi bize gelip, Atatürk istismarı üzerinden siyaset yapıyorlar. AKM'ye Atatürk ismi koyan biz değil miyiz?" dedi.

"ATATÜRK'ÜN ŞANINI YAPMIŞ OLDUĞU TÜM DEĞERLERİNİ KORUYORUZ"

Atatürk Havalimanında pistin birinin hizmet vermeye devam edeceğinin altını çizen Kurum, "Diğer taraftan da bir proje yetiştiriyoruz, milletimize armağan edeceğiz. Burada Atatürk'ümüzün ismi hem millet bahçesi hem de Atatürk havalimanı olarak devam ediyor zaten. Atatürk'ün üzerinden bu projeyi tartışarak nereye gideceğiz? Kim kaldırdı? Biz 'buranın ismini değiştirdik, şöyle oldu' demedik ki. Maalesef belli değerlerimiz üzerinden bu siyaseti yapmayı bırakmalıyız. Milletimiz bizden bunları beklemiyor. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını, şanını yapmış olduğu tüm değerlerini koruyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Millet bahçesi açıldıktan sonra da pistin kullanılmaya devam edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine Kurum, "Pistin bir tanesi duruyor. Bu pist İstanbul'a ve ülkemize hizmet etmeye devam edecek. Olası afet durumlarında o pistimiz kullanılacak. Sonuçta bir havalimanı işlevini görmeye devam edecek. Acil durumda, sivil uçuşlarda kullanacağız. Bu noktada İstanbul'un ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz anda kullanabilme ihtimalimiz var ve bu şekilde tasarlanıyor. Bakın 'oraları yıkıyorlar' diyorlar. Yıkmıyoruz biz ihya ve inşa ediyoruz. Oradaki hangarları, limanların hepsini koruyoruz. Ar-Ge merkezine, müzeye çeviriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Atatürk Havalimanı kapanmıyor o zaman?" şeklindeki soru üzerine Kurum, "Atatürk Havalimanı kapanıyor diye bir şey söylemedik ki." dedi.

İhale yöntemine ilişkin bir soru üzerine de Kurum, yeterli olan firmalardan en düşük teklifi veren firmanın ihaleyi aldığını vurguladı. Kurum, ihale bedelinin de 2 milyar 174 milyon 978 bin lira olduğunu söyledi.

SALDA GÖLÜ AÇIKLAMASI

Kurum, Salda Gölü'nde sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin soru üzerine de bölgenin eski ve yeni görüntülerini paylaştı ve paylaşılan görüntülerde yer alanın korunan alan içinde olmadığına işaret etti.

Salda'da hiçbir yerinde beton olmayan, rantı olmayan bir projeyi yapıp, armağan ettiklerini aktaran Kurum, "Oradaki vatandaşlarımıza bir sorun. Hodri meydan, bizi eleştirenlerle birlikte oraya gidelim. Neyi eleştiriyorlar merak ediyorum. Eski görüntülerini, yeni görüntülerini koyalım. Burada eleştirdiği yer neresiyse yıkacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

