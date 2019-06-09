Saldırıda yaralanan asker şehit oldu

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, Zeytin Dalı Harekat alanında bulunan üs bölgesine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin tanksavarlı saldırısında yaralanan 6 askerden birinin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Bölgede tespit edilen terörist hedeflerin derhal ateş altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

