HABER

Saldırıda yaralanan asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 15:39 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta PKK/YPG'li teröristlerin, Zeytin Dalı Harekat alanında bulunan üs bölgesine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan asker şehit oldu

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, Zeytin Dalı Harekat alanında bulunan üs bölgesine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin tanksavarlı saldırısında yaralanan 6 askerden birinin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Bölgede tespit edilen terörist hedeflerin derhal ateş altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
10 yıl sonra şehit kabul edilen oğlu için mevlit okuttu10 yıl sonra şehit kabul edilen oğlu için mevlit okuttu
Van'da bayram tatilinde 51 bin 182 kişinin kimliği sorgulandıVan'da bayram tatilinde 51 bin 182 kişinin kimliği sorgulandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK/YPG Suriye'nin kuzeyi şehit Tel Rıfat terörist teröristlerin Zeytin Dalı Harekat Alanı

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Sahne kıyafetine yorum yağdı!

Sahne kıyafetine yorum yağdı!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

4 girişi, 13 odası var!

Trabzon'daki taciz olayında flaş gelişme

Trabzon'daki taciz olayında flaş gelişme

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Türk Kızılayı’nın giydirdiği bebek hava bombardımanında yaşamını yitirdi

Kızılay'ın giydirdiği bebek bombardımanda yaşamını yitirdi

Son dakika! Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında suç duyurusu

Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.