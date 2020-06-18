Salgının sıfır noktasında o etin satışı devam ediyor!

Humane Society International adlı sivil toplum kuruluşu aktivistleri, Yulin dışındaki bir pazarda etleri için satılacak olan 10 yavruyu kurtardı. Geçmişte şehrin etrafına dağılmış olan köpek eti tezgahlarının artık tek bir yerde, Yulin yakınlarındaki Nanchao’da toplandığı da bildirilenler arasında.

Humane Society International’ın Çin politikaları uzmanı Dr. Peter Li, Yulin’deki yerel otoritelerin köpek eti ticaretini yakından takip etmek amacıyla birkaç pazarda merkezileştirmek isteyebileceğini belirterek “Bazı satıcılar Ocak-Mart ayları arasında koronavirüs nedeniyle düşen işlerini telafi etmek için olabildiğince çok satış yaptıklarını söylerken, diğerleri de hükümetin uyguladığı baskı nedeniyle Guangxi şehrinin dışından köpek eti getirmenin zorlaştığını söylüyor” dedi.

Li, önceki yıllarda tek seferde binlerce köpek taşıyan devasa kamyonlar yerine, yakınlardaki köylerden daha az sayıda köpek taşıyan küçük araçların yaygınlaştığını söyledi.

Çin’de kedi ve köpek eti ticaretiyle mücadele konusunda ivme yakalandığını söyleyen Li, yaptıkları gözlemler sonucunda Yulin’de kedi ve köpek eti ticareti konusunda bir şeylerin değişmeye başladığını belirtti.