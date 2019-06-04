Sallama çayı bahçeye gömün, mucizeye tanık olun!

Gübrenize çay poşeti eklemeyi daha önce düşünmüş müydünüz? Eğer bilmiyorsanız mutlaka deneyeceksiniz. Çünkü gübreye kullanılmış çay poşeti koymak kaynaşma sürecini

hızlandıracaktır. Bu, kompostu bahçeniz için, diğerlerinden çok daha erken kullanabildiğiniz anlamına gelir. Bu hem sizi hem de bahçenizi çok mutlu edecek!

İşte öğrendikten hemen sonra uygulayacağınız yöntemin faydaları.

SU TUTAR

Kullanılmış çay poşetini, çiçeklerinizin veya bitkilerin köklerinin etrafındaki toprağa gömün. Bunu yapmak, bitki ve çiçeklerinizin daha fazla su tutmasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde daha sağlıklı kaldıklarından emin olursunuz.

YABANİ OTLARA KARŞI KORUR

Bahçenizde istemediğiniz şey kuşkusuz yabani otlar. Neyse ki çay poşeti yabani otları önlemede de ideal. Kullanılmış bir çay poşetini toprağa gömerek, yabani bitkilerin sağlıklı bitki ve çiçeklerinizle birlikte yetişmesini zorlaştıracaksınız.

ÇİMLENDİRME

Küçük fidelerin büyüme süreci, bir çay poşeti kullanılarak çok daha kolay hale getirilebilir. İhtiyacınız olan tek şey çay poşetleri, tohum, bir saksı ve su. Fideleri normalde yaptığınız gibi çimlendirin, ancak farklı olarak bu kez çay poşetlerinizi de ekleyin. Bu işlemi çok hızlandıracak! Fideler çimlendiğinde, daha büyük olacak ve böylelikle doğrudan bahçenize taşıyabilirsiniz.