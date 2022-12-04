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  4. Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlar gündem olmuştu! CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka duyurdu: 'Paylaşmak zorunda olmak utanç verici ama...'

Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlar gündem olmuştu! CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka duyurdu: 'Paylaşmak zorunda olmak utanç verici ama...'

04.12.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda CHP'nin yeni vizyonunu açıklamıştı. Programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlar gündem olmuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Selvi Kılıçdaroğlu rahatsızdı. Serum verildi. Selvi hanım test yaptırdı. Bunu paylaşmak zorunda kalmak çok utanç verici ama kendisinin kovid pozitif olduğu da ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlar gündem olmuştu! CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka duyurdu: 'Paylaşmak zorunda olmak utanç verici ama...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda dün düzenlenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında partililerle bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun programda gözlerinin kapalı olduğu anlar görüntülere yansıdı. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda olaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

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'PAYLAŞMAK ZORUNDA KALMAK UTANÇ VERİCİ...'

Nazlıaka, "Dün genel başkanımızın değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu da böylesine tarihi, böylesine önemli bir güne tanıklık etmek istemişti. Ancak kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı. Etkinliğe gelmeden önce de bir tedavi uygulandı kendisine. Serum verildi. Hatta bu nedenle 14.00'te başlayacak olan etkinliğimiz 11 dakika kadar geç başladı. Çünkü genel başkanımız da eşinin tedavisinin bitmesini bekledi. Daha sonrasında salona birlikte giriş yaptılar. Ayrıca Selvi hanım dün, sonrasında bir test yaptırdı. Bunu paylaşmak zorunda kalmak çok utanç verici ama kendisinin kovid pozitif olduğu da ortaya çıktı. Bu belgeyi de burada basın mensuplarıyla paylaşıyoruz. Buradan Selvi hanıma, Kılıçdaroğlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." dedi. (DHA)

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