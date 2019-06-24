HABER

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 14:51 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyün yakınlarında istiflenen saman balyalarında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyün yakınlarında istiflenen saman balyalarında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan köye sıçraması vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre Kızıltepe ilçesine bağlı Katarlı köyü yakınlarında bulunan saman balyalarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangının köye sıçraması üzerine vatandaşlar korkuya kapıldı.
itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.