Samsun'da 14 araç birbirine girdi!

Aşırı buzlanma nedeniyle devrilen motosiklete çarpmamak için fren yapan araca ardından gelen 13 aracın çarpmasıyla meydana gelen kazada biri hamile 4 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince devlet hastanelerine götürülen yaralılardan 1'inin hamile olduğu öğrenildi.

Samsun'da zincirleme kaza

Samsun'da 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İlkadım ilçesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda buzlanma nedeniyle sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet devrildi.

Bir otomobilin motosiklete çarpmamak için aniden durması üzerine arkadan gelen 13 araç ile bu otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan biri hamile kadın olan 4 kişi yaralandı.