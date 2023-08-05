Samsun'da acı olay! 15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu

Olay bugün Samsun’un Bafra ilçesi Emir Efendi Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Çevreden geçen vatandaşlar okul bahçesinde bir çocuğun yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde adının Y.Ö. olduğu öğrenilen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cansız bedeni incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

DARP İZİNE RASTLANMADI

Y.Ö.'nün yüzünde ya da bedenin de herhangi bir darp ya da kesik izine rastlanılmadığı ifade edildi. Y.Ö.'nün bahçesinde ölü bulunduğu İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencisi olmadığı da öğrenildi. Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)





