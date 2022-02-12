HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Samsun'da dükkana giren yaralı tilki panik yarattı! "Böyle bir olayla karşılaştığım için çok şaşkınım"

Samsun'da dükkana giren yaralı tilki panik yarattı! "Böyle bir olayla karşılaştığım için çok şaşkınım"

12.02.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da avize dükkanına giren yaralı tilki panik ve şaşkınlık oluştururken, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İlkadım ilçesinde dün yaşanan olayda sabah saatlerinde dükkanı açan esnaf müşteri beklerken dükkana giren tilki oldu. Avize dükkanında otururken karşısında bir anda tilki gören Temel Çelik kısa süreli panik yaşadı. Soluğu dışarıda alan Çelik kapıyı kapatıp Milli Parklar Müdürlüğü’ne haber verdi. İçeride sağa sola koşuşturan tilki dükkanı dağıttı bazı eşyaları kırdı. Yaralı olduğu anlaşılan tilki gelen ekiplerce uyuşturularak tedavi edilip tekrar doğaya salınmak üzere götürüldü.

"PANİKLE DIŞARIYA ÇIKTIM"

Yaşadıklarını anlatan Temel Çelik, “Dün sabah mağazayı açtıktan sonra bir 5-10 dakika olmuştu. Masamda oturuyordum. Telefonda bir şeylere bakarken birden patırtı oldu. Kafamı kaldırdığımda tilki tam kapıdan içeri girmiş bana doğru bakıyordu. Birkaç saniye göz göze geldik. Zaten yaralıydı bacaklarından kan akıyordu. Yerimden kalktım ona doğru hareket edince üst tarafa doğru kaçtı. Panikle ben de dışarıya çıktım. Kimseye zarar vermesin diye kapıyı çektim. Milli Parklar Müdürlüğü’nü aradım. Onlar da geldiler sağ olsunlar. Hayvanı iğneyle uyuşturup götürdüler. Tabii, biraz yakalama esnasında sağı solu dağıttı ufak tefek şeyleri kırdı ama kimseye zarar vermeden hayvanı yetkililere teslim ettik” dedi.

"ÇOK ŞAŞKINIM"

Şehir merkezinde tilki görmeyi hiç beklemediğini ifade eden Çelik, “Tam nasıl olduğunu bilmiyorum sadece güvenlik kamerasında izlediğimde yol boyunca koşuyor. Hatta bizim dükkanımızı biraz geçtikten sonra bir araçtan korkup tekrar geri dönüp bizim dükkana içeri giriyor. Herhalde beni açık görünce veresiye alışveriş yapmaya geldi ama ‘veresiyemiz yok’ deyince ortalığı dağıttı gitti. Ya aç kaldı ya yaralıydı köpekler kovaladı. Bilmiyorum ama böyle bir olayla karşılaştığım için çok şaşkınım. Buralarda şehrin merkezinde tilki görmek gerçekten garip bir olay oldu benim için” diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
63 yıldır çıkarmadı, yatağa bile onunla giriyor63 yıldır çıkarmadı, yatağa bile onunla giriyor
Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!
Binlerce doları Alibeyköy Otogarı'nda unutup gittilerBinlerce doları Alibeyköy Otogarı'nda unutup gittiler
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

Flaş iddia: Rusya-Ukrayna savaşı 4 gün sonra başlayacak

Flaş iddia: Rusya-Ukrayna savaşı 4 gün sonra başlayacak

Son dakika: Benzin ve motorine yine zam gelecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken akaryakıt açıklaması

Son dakika: Benzin ve motorine yine zam gelecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken akaryakıt açıklaması

Ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Ünlü iş adamı Halil Falyalı neden öldürüldü?

Ünlü iş adamı Halil Falyalı neden öldürüldü?

AK Partili isim açıkladı: 'Zamlar sonrası oylarımız düştü'

AK Partili isim açıkladı: 'Zamlar sonrası oylarımız düştü'

İlginizi Çekebilir

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.