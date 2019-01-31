Samsun'da genç kadın kuyumcudan altın çalarken yakalandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (26) adlı kadının kuyumcuya müşteri gibi gidip yaklaşık 3 bin lira değerindeki 1 adet altın zinciri çaldığı iddia edildi.

Olay polise haber verilirken güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince gözaltına alınan S.A., polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. (İHA)

