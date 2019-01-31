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Samsun'da genç kadın kuyumcudan altın çalarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 14:18 | Son Güncelleme

Samsun'da bir kuyumcudan altın zincir çaldığı iddia edilen genç kadın, polis tarafından yakalandı.

Samsun'da genç kadın kuyumcudan altın çalarken yakalandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (26) adlı kadının kuyumcuya müşteri gibi gidip yaklaşık 3 bin lira değerindeki 1 adet altın zinciri çaldığı iddia edildi.

Olay polise haber verilirken güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince gözaltına alınan S.A., polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kuyumcu altın

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