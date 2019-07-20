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Samsun-Sivas (Kalın) demiryolu hattındaki yenileme çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 20:33 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, demiryolu hattındaki modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün temelini atarak açılışını yaptığı, 88 yıllık Samsun-Sivas (Kalın) demiryolu hattında, 4 yıl önce Avrupa Birliği (AB) hibe desteği ile başlatılan ve sona gelinen modernizasyon çalışmalarını inceledi.

Vali Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin, TCDD 4. Bölge Müdür Vekili Cemalettin Gültekin'den, Samsun-Sivas (Kalın) demiryolu hattındaki yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Test ve devreye alma işlemleri devam eden hattın önümüzdeki günlerde açılacağını belirten Vali Ayhan, Atatürk'ün, 21 Eylül 1924'te ilk kazmayı vurarak çalışmalarını başlattığı 378 kilometrelik Samsun-Sivas (Kalın) demiryolu hattının, 30 Eylül 1931'de tamamlandığını anımsattı.

Demiryolu hattı için 4 yıl önce AB hibe fonları desteği ile modernizasyon projesi hazırlandığını ifade eden Ayhan, "Proje ile demiryolu altyapısı platform genişliği 6,7 metre şeklinde zemin iyileştirmesi yapılarak yenilendi. Güzergahtaki 38 köprü yıkılarak yenilendi, 40 tarihi köprü restore edildi. 2 bin 476 metre uzunluğundaki 12 tünelde iyileştirme çalışması yapılan hattın ray, travers, balast, makas üstyapısı değiştirildi." diye konuştu.

Gar ve istasyonların yolcu platformlarının, engellilerin ulaşımlarını sağlayacak şekilde yenilendiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"AB standartlarında sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesisleri kuruldu. Kaplamaları yenilenen 121 hemzemin geçit, otomatik bariyerle sinyalizasyon sistemine entegre edildi. 260 milyon avroya mal olan
projenin 148,6 milyon avrosu AB hibe fonlarından karşılandı. Test ve devreye alma işlemleri devam eden hat, ağustos ayı sonunda yeniden ulaşıma açılacak. Karadeniz'in Anadolu'ya açılan iki demiryolu hattından biri olan Samsun-Sivas (Kalın) hattı ile yolcunun yanı sıra bölgedeki limanlardan yük taşımacılığı da yapılacak. Liman kenti Samsun'dan başlayan Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kalın köyüne kadar ulaşan demir yolu hattı, hem ray teknolojisi hem sanat yapılarıyla günün teknolojisine uygun bir altyapıya kavuştu. Bu hat, Samsun ilimizdeki lojistik köylerle birleştiği takdirde ulaşımda, ticarette, istihdamda, üretimde önemli katkı sağlayacak. Yolcu taşımacılığında zaman süresi de kısalacak."

Vali Ayhan, yapımı devam eden yüksek hızlı tren hattında ise 2019 yılı sonunda test sürüşlerine başlanmasının planlandığını da sözlerine ekledi.

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Hilmi Bilgin Sivas vali salih ayhan

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