Samsun'da 19 Mayıs'ın 100. yılı etkinlikleri

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Haluk Levent konser verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında OMÜ Yaşam Merkezi'nde program düzenlendi.

Yaşam merkezinin önünde oluşturan platformda Haluk Levent sahne aldı.

Levent, seslendirdiği şarkılarla üniversite öğrencilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu arada, konseri izlemek için alana gelen sanatçı Oğuz Aksaç da Haluk Levent'in daveti üzerine sahneye çıkarak şarkı söyledi.

