Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, yaralının imdadına kaza yerinden geçen itfaiye ekipleri yetişti.

Kaza, Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ziya Kurtoğlu idaresindeki 55 EK 571 plakalı otomobil Bafra’dan Alaçam ilçesi istikametine seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında bariyer önünde park halinde duran 34 RZ 0751 otomobile çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Ziya Kurtoğlu yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına Yakakent ilçesine dalış eğitimine giden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama-Kurtarma Timi yetişti. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

