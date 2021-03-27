Samsung podcast bölümü ekledi

Resmi olarak SamsungPodcast’ler olarak bilinen bölüm, Galaxy S21, S20, Note 20, S10 ve Note 10 cihazlarına yayılıyor. Samsung hesabınızda Ücretsiz olarak oturum açtığınız sürece dinlemeye başlayabilirsiniz. Samsung’a göre, This American Life, NPR ve iHeartMedia gibi popüler ağların temsil edildiği uygulamada kontrol edilebilecek “binlerce” podcast var.

Açıkçası, bu, Samsung’un Pocket Casts ve Google Podcasts benzeri ürünlerle rekabet etmek için oluşturduğu ayrı bir uygulama değil. Dolayısıyla, şirketi Android’de zaten mevcut olan yazılımları gereksiz yere kopyalamakla suçlamak yersiz olacaktır. Ekran görüntülerine bakılırsa, SamsungPodcasts’in de bu uygulamaların yerini alması amaçlanmış gibi görünmüyor.

Samsung daha çok kendine özgü yeni bir podcast deneyimi sunmayı amaçlıyor. Günümüzde trafikte uzun saatler geçirdiğimiz göz önüne alınırsa podcast uygulamaları oldukça iş görüyor diyebiliriz. Veya moderm hayatta aynı anda bir kaç şeyi yapmamız gerektiği durumlarla karşılaşıyorsak. Örneğin podcastlerı spor yaparken ya da evi temizlerken bile dinleyebilirsiniz. Yabancı dildeki podcastler hem zamanı geçirmenize olanak sağlamakla kalmayıp hem de dilinizi geliştirmenize de yardımcı olacağından Samsung kullanıcılarının ücretsiz podcastlerden yararlanabilmesi oldukça iyi bir haber.

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