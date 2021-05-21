Samsung Wear OS konusunda kararlı

Akıllı saat pazarındaki etkin isimlerden biri olan Samsung uzun süredir kendi geliştirdiği işletim sistemi olan Tizen’i kullanıyordu. Aslında Güney Koreli teknoloji devi Tizen’i mobil cihazlar için geliştirmişti. Fakat Android’i bırakıp Tizen üzerine yoğunlaşma riskini göze alamadı. Tizen ile gelen birkaç model de oldu. Fakat bunlar sınırlı bölgelerde, sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşabildi.

Samsung Tizen’i mobil cihazlarında kullanmasa da akıllı TV ve özellikle de akıllı saatlerinde yaygın olarak kullandı. Ta ki şimdiye kadar.

SAMSUNG WEAR OS'A GÖZ KIRPTI

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Google I/O etkinliğinde Samsung sürpriz bir şekilde akıllı saat modellerinde Wear OS’u kullanacağını açıkladı. Bilindiği üzere WearOS halihazırda Google’ın giyilebilir cihazlar için geliştirdiği açık kaynak kodlu bir işletim sistemi. Nitekim Oppo, LG, Xiaomi gibi bazı üreticiler de WearOS’u kullanıyorlar.

Görünen o ki önümüzdeki süreçte Samsung da Wear OS’i tecrübe etmeye başlayacak. Genel görüş ise Tizen’in bir daha Samsung akıllı saatlerinde kullanılmayacağı yönünde. Çünkü iddialara göre, Tizen’in Android ile bir uyumsuzluğu söz konusuymuş. Dolayısıyla saat tarafındaki güncellemeler Samsung’un çok vaktini alıyormuş. Doğal olarak Samsung da Android ile sorunsuz bir şekilde çalışan Wear OS’e geçme kararı almış.

Elbette bu Tizen için yolun sonu sayılmaz. Çünkü hala pek çok Samsung akıllı TV modeli Tizen ile çalışmakta.

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