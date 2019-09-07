Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nı BBC'de anlattı

İSTANBUL (AA) - BBC'nin Talking Business programına konuk olan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Çin'den, Hindistan'dan ve daha birçok ulustan insanlar turizm amaçlı veya iş seyahatleri için ya da varacakları ülkeye aktarmalı uçmak için İstanbul Havalimanı'nı tercih ediyor. Bu özelliği sayesinde İstanbul Havalimanı, küresel bir değer oluşturmaktadır." dedi.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, tüm detayları ile BBC'de yer aldı.

Gazeteci ve sunucu Aaron Heslehurst'un programına konuk olan Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın global hedeflerini ve havalimanıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük havalimanlarından biri olduğunu aktaran Heslehurst, havalimanın ilk etapta yıllık 90 milyon yolcu taşıyacağına vurgu yaparak, Türkiye'nin bu konuda iddialı olduğunun altını çizdi.

Heslehurst'un Türk Hava Yollarının (THY) son yıllardaki atılımlarının İstanbul Havalimanı'na olumlu katkı yaptığını belirtmesi üzerine Samsunlu, şunları anlattı: