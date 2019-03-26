SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ - Her 14 saniyede 1 siber saldırı

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSİAD) Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, iş dünyasında 2015-2017 ortalamasına göre her 40 saniyede 1 firmanın fidye amaçlı virüs saldırısına maruz kaldığını belirterek, "Bu yıl da her 14 saniyede 1 firmanın fidye amaçlı siber saldırıya maruz kalacağı tahmin ediliyor." dedi.

Alkin, AA muhabirine, uluslararası raporlar ışığında siber suçlar ve bu alandaki güvenlik uygulamalarına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Dünyada şirketler ve hane halkının siber suçlardan gördüğü zararın 2015 yılı itibarıyla 3 trilyon dolar olarak hesaplandığı aktaran Alkin, "Siber suçlar nedeniyle şirketler ve hane halklarının yıllık ekonomik değer kaybının geçen yıl itibarıyla 3,5 trilyon dolara ulaştığı düşünülüyor." diye konuştu.

Siber suçlar nedeniyle 2020 itibarıyla yaklaşık 6 trilyon dolarlık bir kayıp yaşanma riskinin bulunduğuna dikkati çeken Alkin, illegal örgütlerin siber suçlardan elde ettiği karın daha yüksek olduğunu, bu örgütlerin düşük maliyetler nedeniyle siber alana yöneldiklerini söyledi.