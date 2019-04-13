Sanatçı çift, harabe olarak aldıkları evi sanat galerisine çevirdi

Marmaris’te yaşayan sanatçı Alexia Bahar Yılmaz ve Güçlü Kadir Yılmaz çifti harabe olarak aldıkları evi sanat galerisine çevirdiler. Yılmaz çifti yaptıkları sanat eseri ürünleri dünyanın dört bir yanına satıyor.

Marmaris’te yaşayan sanatçı Alexia Bahar Yılmaz ve Güçlü Kadir Yılmaz çifti harabe olarak aldıkları evi sanat galerisine çevirdiler. Kale bölgesinde bulunan harabe evi alan çift, evi düzenledikten sonra yaptıkları sanat eserleri ürünleri evde sergilemeye başladılar. Resim, heykel, seramik, taştan, kalastan ve kumaştan yaptıkları ürünler özellikle turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Eş olarak birbirlerine çok destek olduklarını belirten Alexia Bahar Yılmaz, “Kale bölgesinde oturmak istiyorduk. Bir ev almak için gezmeye başladık. Yaklaşık iki ay bütün sokakları gezdik. Sonrasında konumu çok güzel olan ama harabe olan bir yer bulduk. Yapıldığından beri kimse oturmamış. İçinde kimse oturmadığı için yapılan şeyler zamanla çürümüş ve dökülmüştü. Sonra burayı aldık. Çok kısa bir sürede yoğun bir çalışmayla toparladık. Karı koca çalışarak elimizden geldiğince dışına mozaikler yaptık, boyadık. Burayı güzel bir yere çevirdik” dedi.