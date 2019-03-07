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Sanatçılardan "koruyucu aile" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 18:48 | Son Güncelleme

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit: "Koruyucu aile konusu gerçekten çok önemli. Nice evlatlarımız, aile içinde büyümeye muhtaçlar. Onların bu konuda evlat edinilip, bir aile içinde büyümelerini sağlamak gerek. Devlet ne kadar kanatlarının altına alsa da bir çocuğun anne baba ilgisi, şefkatiyle büyümesi tercih ediliyor" - Sanatçı Bengü Selimoğlu: "Birtakım sebeplerden dolayı biyolojik ailesiyle yaşayamayan evlatlarımızın yuva sıcaklığına ulaşması için koruyucu ailelik çok önemli" - Sanatçı Burak Kut: "Gerçekten bir üstün yetenekli olabilecek genci koruma altına alıp onun gelişimine katkıda bulunmak ya da bir bebeğin kaderini değiştirmek çok önemli bir konu"

Türkiye'nin önde gelen sanatçıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla koruyucu ailelere, devlet koruması altında büyüyen çocuklara verdiği yemeğe katılarak, koruyucu aile olunmasının önemine dikkati çekti.

Sinema Sanatçısı Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde düzenlenen yemek öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emine Erdoğan'a Türkiye'deki önemli konulara dikkat çekip, farkındalık yarattığı için teşekkür etti.

Koçyiğit, koruyucu aileliğe ilişkin, "Nice evlatlarımız aile içinde büyümeye muhtaçlar. Onların bu konuda evlat edinilip, bir aile içinde büyümelerini sağlamak gerek. Çünkü onlara aileleri rol model olacak, geleceğe onları hazırlayacak. Devlet ne kadar kanatlarının altına alsa da bir çocuğun anne baba ilgisi, şefkatiyle büyümesi tercih ediliyor, elbette." diye konuştu.

Koruyucu aile olan çok sayıda ünlü bulunduğunu belirten Koçyiğit, 8 Mart Kadınlar Günü'ne ilişkin, kadınların sorunlarının ve içerisinde yer aldıkları durumların hatırlandığı bir günün, buna yetmediğini anlattı.

Kadın problemlerinin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu olduğunu aktaran Koçyiğit, şu değerlendirmede bulundu:

"Kadın günümüzde arzu edilmeyen noktalarda şiddete maruz kalıyor. 2008 yılında benim ülkemde 400 kadın cinayete kurban gitmiş. Bir anlayış gerekiyor bu konuyla ilgili. Bu alanda da elimizden ne gelirse onu yapmaya, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Kadının değerini, önemini, toplum içinde var olursa o toplum nasıl zenginleşir, nasıl medeniyet gelir hayatımıza, bunları aktarmaya çalışıyoruz."

- "Emine Erdoğan'ın çabalarını, çalışmalarını destekliyorum"

Sanatçı Bengü Selimoğlu da her çocuğun bir aile ortamına, sıcak bir yuvaya ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Birtakım sebeplerden dolayı biyolojik ailesiyle yaşayamayan evlatlarımızın yuva sıcaklığına ulaşması için koruyucu ailelik çok önemli. Devletimizin ve Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın çabalarını, çalışmalarını destekliyorum. Bundan sonra da her konuda yanlarında olacağım. Koruyucu aile olmayı herkese ben de tavsiye ediyorum. Çünkü çocuklarımıza bir aile kazandırdığımız, onları aile ortamında çok iyi yetiştirdiğimiz zaman onları güvence altında geleceğe hazırlamış oluyoruz. Bu konudaki tüm çalışmaları destekliyorum."

Sanatçı Burak Kut, koruyucu aile konusunda farkındalık yaratanlara teşekkürlerini iletti.

Koruyucu aileliğin önemine değinen Kut, "Gerçekten bir üstün yetenekli olabilecek genci koruma altına alıp onun gelişimine katkıda bulunmak ya da bir bebeğin kaderini değiştirmek çok önemli bir konu." ifadelerini kullandı.

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Turgay Tanülkü de kendisinin himayesinde en küçüğü 2,5 yaşında 26 çocuğu ve 8 de torunu olduğunu belirterek, "Evlatlar bize verilen emanetler. Eşimle gücümüz yettiğince onları okutuyoruz. 11 tanesi üniversiteyi bitirdi ve hayata başladı." dedi.

Programa katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Tanülkü, vatandaşlardan evlatlarına sahip çıkmaları istedi. Tanülkü, koruyucu ailelerden de çocuklara "lütfediyormuş" gibi davranmamalarını ve onlara karşı hassas olmalarını talep etti.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan koruyucu aile

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