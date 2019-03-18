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"Sanayisini güçlendiren, ekonomisini büyüten bir Türkiye var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Bugün savunma sanayisinde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 65'e çıkarmış bir Türkiye var. Sanayisini güçlendiren, ekonomisini büyüten bir Türkiye var" - "Yeni Zelanda’da açık bir terör eylemi olarak önümüze çıkan bu zihniyet, farklı suretlerde farklı yerlerde ayni motivasyonla hareket ediyor. İşte bu yüzden bizim bu tehditlere karşı uyanık olmamız lazım. Aziz şehitlerimizin emaneti bu ülkeyi her alanda daha da güçlendirmemiz lazım"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün savunma sanayisinde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 65’e çıkarmış bir Türkiye var. Sanayisini güçlendiren, ekonomisini büyüten bir Türkiye var." dedi.

Varank, Amasya Valiliğini ziyaretinin ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nde büyük bir bedel ödendiğine işaret etti.

"Çanakkale Zaferi atalarımızın Dar-ül İslam ilan ettiği bu topraklarda huzurla yaşamamız için ödenmiş büyük bir bedeldir." değerlendirmesinde bulunan Varank, şunları dile getirdi:

"104 yıl önce Çanakkale'de karşımıza dikilenler, bugün farklı isimlerle, farklı şekillerde hala karşımızda duruyorlar, mücadelemiz hala devam ediyor. Çanakkale'de yedi düvel nasıl bir olup üstümüze geldiyse bugün de üstümüze geliyorlar. Şu son yıllarda, gerek sınır içinde, gerek sınırlarımız dışında yaşanan gelişmeleri bir gözünüzün önüne getirin. Önce çukurlarla, barikatlarla terörü şehirlere taşımak istediler, sonra binlerce kilometre öteden bölgemize gelip, sözde terörle mücadele bahanesi altında sınırımızda terör koridoru oluşturmak istediler. Binlerce tır dolusu silahı, mühimmatı sınırlarımızın hemen yani başına dizdiler. Bu hazırlıkları yaparken, eş zamanlı olarak ülkemizde hain bir darbe girişiminde bulundular. Gerek Fırat Kalkanı ile gerek Zeytin Dalı Operasyonu ile sınırlarımızdaki tüm hevesleri boşa çıkardık.
15 Temmuz gecesi silahlara, tanklara, toplara kafa tutup, darbe heveslilerine ağır bir tokat attık. Hepsinde de şehitlerimizle, gazilerimizle bu toprakların bizim topraklarımız olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ilan ettik."

Dünyanın bir ucunda, Yeni Zelanda’da bir teröristin asırlar öncesinin hesabını görmek için İstanbul'da minareleri yıkmaktan, Ayasofya'yı geri almaktan bahsettiğine vurgu yapan Varank, "Yeni Zelanda’da açık bir terör eylemi olarak önümüze çıkan bu zihniyet, farklı suretlerde farklı yerlerde aynı motivasyonla hareket ediyor. İşte bu yüzden bizim bu tehditlere karşı uyanık olmamız lazım. Aziz şehitlerimizin emaneti bu ülkeyi her alanda daha da güçlendirmemiz lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin 17 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda bağımsızlığını güçlendirecek adımları kararlılıkla attığını söyleyen Varank, şöyle devam etti:

"Aynı bir asır önce, farklı cephelerde mücadele verdiğimiz gibi bugün de farklı kulvarlarda ülkemizi güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün savunma sanayisinde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 65’e çıkarmış bir Türkiye var. Sanayisini güçlendiren, ekonomisini büyüten bir Türkiye var. Milli teknoloji hamlesiyle yüzünü katma değerli üretime dönen bir Türkiye var. İşte ancak bu adımlarla, bu zor coğrafyada hüküm sürmeye devam edebileceğimizi çok iyi biliyoruz."

Programa, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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Amasya Çanakkale Deniz Zaferi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Şehitleri anma

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