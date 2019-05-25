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"Sancak bizim gönül şehrimiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 00:57 | Son Güncelleme

Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde iftar programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Sancak bizim gönül şehrimiz. Gönlümüz burada, kalbimiz burada, siz aziz kardeşlerimiz buradasınız. Her zaman bir arada olamasak da kalplerimiz gönlümüz birlikte çarpıyor, lütfen bunu unutmayın"

NOVİ PAZAR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrinde 2 bin kişilik iftar programına katıldı.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic tarafından düzenlenen programda konuşan Kasapoğlu, Sancak'ın, Türk halkının gönül şehri olduğunu vurgulayarak "Gönlümüz burada, kalbimiz burada, siz aziz kardeşlerimiz buradasınız. Her zaman bir arada olamasak da kalplerimiz gönlümüz birlikte çarpıyor, lütfen bunu unutmayın." şeklinde konuştu.

İftar programına katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Kasapoğlu, "Kendisi Sancak'ta iftara iştirak edeceğimi söyleyince çok mutlu oldu, sizleri çok sevdiğini ve gönül dolusu selamlarını ifade etmemi istedi." dedi.

Kasapoğlu, "İnşallah sonsuza dek kardeşliğimiz, muhabbetimiz, gönül birliğimiz devam edecek. Ve inşallah bizler sık sık sizlerle beraber olacağız." diye konuştu.

Novi Pazar çarşısını gezerek esnafla sohbet eden Kasapoğlu, iftar programından sonra Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile birlikte İstanbul Camisi'ni ziyaret ederek, orada kendisini karşılayan Sancak Müftüsü Senad Halitovic'le görüşüp teravih namazını kıldı.

Sırbistan'daki ziyareti kapsamında başkent Belgrad'da 2. Uluslararası Spor Hekimliği Konferansı'nın açılışına katılan ve Sırp mevkidaşı Vanja Udovicic ile bir araya gelen Kasapoğlu, Novi Pazar'da Boşnak Ulusal Konseyini (BNV) ve Türkiye Mezunları Derneğini (ASMAT-TUMED) de ziyaret etti.

"Sancak bizim gönül şehrimiz"

- Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde iftar programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Sancak bizim gönül şehrimiz. Gönlümüz burada, kalbimiz burada, siz aziz kardeşlerimiz buradasınız. Her zaman bir arada ola

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da
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Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı iftar Mehmet Muharrem Kasapoğlu Novi Pazar sırbistan

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