HABER

Sancaktepe'de fidye operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 13:20 | Son Güncelleme

Pakistan uyruklu bir kişiyi kaçırıp iş vereninden 15 bin avro fidye istediği öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de Pakistan uyruklu bir kişiyi kaçırıp iş vereninden 15 bin avro fidye istediği öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Eylül'de Safa Mahallesi Bahçelievler Caddesi üzerinde ikamet eden Pakistan uyruklu Sajid A'yı (44) kaçırıp çalıştığı iş yeri sahibinden 15 bin avro fidye isteyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dolaylı müzakere yürüten ekipler, iş yeri sahibi ile şüphelilerin Paşaköy mevkisinde bir yerde buluşmasını ayarladı. Polis ekipleri, buluşma için çevrede önlem aldı.

Polisleri fark eden şüpheliler, Sajid A'nın cüzdanındaki 5 bin lira ile 900 avroyu alıp mağduru yol kenarına bırakıp kaçtı. Sajid A. polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin kullandığı aracı belirlen polis, yaptığı çalışmanın devamında Hulisi T. (37), Sertaç D. (23), Mert B. (25) ile Pakistan uyruklu Abdullah B'yi (27) yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERBunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Ödemiş'te rahvan at yarışları yapıldıÖdemiş'te rahvan at yarışları yapıldı
TBMM Başkanı Şentop, Marmara Üniversitesi yeni akademik yılı açılış törenine katıldıTBMM Başkanı Şentop, Marmara Üniversitesi yeni akademik yılı açılış törenine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fidye Sancaktepe Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Fatih Terim'den flaş karar

Fatih Terim'den flaş karar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz, bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak

Bakan açıkladı: İlk sondaj bugün ya da yarın

Emine Bulut davasında yeni gelişme! Katil ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beyan Dara etkisiz hale getirildi

Beyan Dara etkisiz hale getirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.