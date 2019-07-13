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Sancaktepe'de iki aile arasında kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 08:54 | Son Güncelleme

Kavgaya müdahale eden polis ekipleri taşlı saldırıya uğradı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de iki aile arasındaki kavgaya müdahale eden polis ekipleri, taşlı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden S.G ile B.P tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, bıçakla göğsünden yaralandı.

Hastaneye kaldırılan S.G'nin yakınları, B.P'nin evinin bulunduğu sokağa, ellerinde taş ve sopalarla geldi. İki aile arasında başlayan kavga üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, binayı taşlayan ve sokakta bulunan otomobillere zarar veren gruba müdahale etti. Saldırganlar taşlarla polise de saldırdı.

Polisin müdahalesiyle gruplar dağıtılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kavgada, taşların isabet ettiği bir polis aracı ile park halindeki bazı otomobiller ve binanın camları zarar gördü.

Soruşturma sürüyor.

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