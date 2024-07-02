Sancılı sürece dikkat edin! Temmuz ayını zor geçirecek burçlar açıklandı

Hayatın her alanında etki gösteren Astroloji bilimi birçok kişinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Astroloji sayesinde kişinin taşıdığı burç ve gökyüzündeki hareketlere göre geleceğe dair bazı ön görüler yapılabiliyor. Astolog Güler temmuz ayının en şanssız 3 burcunu açıkladı. Eğer siz de burçlara inananlardansanız bu yıl temmuz ayını zor geçirecek 3 burç ve dikkat edilmesi gereken konulara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Temmuz ayında özellikle aile içerisindeki eril figürlerle çatışmalar yaşanabilir. Sanki bugüne kadar aile içerisinde sen hiç emek vermemişsin gibi tutumlara maruz kalabilirsin. Yakın çevrenle ilgili bilmediğin bir takım konuları öğrenme ya da onların hayatlarında olumsuz deneyimler yaşamasına neden olabilecek söz ve tutumlardan uzak durmakta fayda var. Ruhsal dünyanı yapılandırmaya çalışırken bazı gereksiz risklerden de uzak durmanda fayda var. Özellikle de işin içinde çocukların varsa daha bir dikkatli olmalısın. Riskli yatırımlarına da dikkat etmelisin. Hiç ummadığın bazı kayıplar yaşayabilirsin. Temmuzun sonlarına doğru hem kardeş, hem çocuk hem de kendi sağlığına özen göstermeyi de ihmal etmemelisin.

TERAZİ BURCU

İş hayatında bazı olumsuz durumlar yaşanabilir. Sanki iş hayatın için yaptıklarının görünür olmamasına şahit olabileceğin bir takım olaylar yaşayabilirsin. Ya da toplum önündeki sosyal prestijinin değişmesi için gerekli adımları atmakta zorlanabilirsin. Günlük hayat akışının temposunda ya da sağlıksal bir takım konularla uğraşırken hayatını yapılandırmayı göz ardı edebilirsin. Resmi işlemlerde özellikle karma yaratmamaya özen göstermelisin. Sosyal çevrenle daha da sosyalleşeceğim derken günlük hayat akışını, sağlığını ihmal edebilir ve bundan dolayı da bazı aksaklıklar yaşayabilirsin. Hiç tahmin etmediğin arkadaşlarından hiç tahmin etmediğin kırgınlar oluşabilir. O yüzden fazla egolu davranmamak oldukça önemli. Özellikle Temmuz sonuna doğru bilmediğin bazı gerçekleri öğrenmek biraz canının sıkılmasına neden olabilir. Bundan dolayı da depresyona girmemeye çalışmak da önemli. Bu süreci bir eğitim alanına yönelerek daha sağlıklı atlatabilirsin.

Evliliğinde, ortaklıklarında ya da hayatındaki bazı düşmanlarınla çatışmalar yaşayabilirsin. Aslında hiç niyetinde olmadığın bir takım konular sanki sen özellikle planlamışsın gibi durumların içerisinde olmana neden olabilir. Yakın çevreyle iletişimde özellikle de iş hayatınla ilgili sözleşmeler, eğitimler noktasında ya da trafikte daha dikkatli olmanda fayda olabilir. Mümkün olduğunca 3. Kişilerle ilgili olan diyaloglarına dikkat etmende fayda var. Çocukların, partnerin ya da riskli yatırımlar için birlerinden borç almamaya, banka kredisi çekmemeye ya da kredi kartlarını daha bir temkinli kullanmaya çalışman oldukça önemli. Eşinin gelir- gider dengesini kontrol etmen ileride karşına çıkabilecek problemleri daha rahat çözmene sebep olabilir. Çocukların sağlık ya da eğitim giderleri noktasında da bütçeyi aşmamaya özen göstermelisin. Yakın çevrenle ilgili bir takım sağlık problemlerine de şahit olabilirsin. Özellikle de Temmuz sonunda bu durum daha fazla olabilir. Sahip olduğun hayat felsefeni yaşaman da oldukça önemli. Mahkeme, yurt dışı konuları, devletle ilgili iş ve işlemlerde dikkatli olmakta fayda var. Sınav sonucu bekleyenler için biraz zorlu bir süreç olabilir.







