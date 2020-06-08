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Şanlıurfa'da, 2 mahalle, 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2020 09:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, koronavirüs vakası tespit edilen 2 mahalle ve 2 sokak ile 5 bina karantinaya alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Birecik, Haliliye, Eyyübiye, Viranşehir, Hilvan ve Siverek ilçelerinde, bazı vatandaşlara yapılan Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

Şanlıurfa'da, 2 mahalle, 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı

Açıklamada, yaşanan gelişme üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Hilvan'ın Korgun ve Birecik'in Bentbahçe Mahalleleri ile Siverek'in Erbey Mahallesi ve Deveboynu ile Geçit Sokakları'nın ayrıca Viranşehir'de 3, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde de birer olmak üzere 5 binanın, 14 gün süreyle karantinaya alındığı kaydedildi.

Öte yandan kent merkezi ile farklı ilçelerdeki 3 binada, 14 gün önce başlatılan karantina uygulaması, yeni vakaya rastlanmaması üzerine sonlandırıldı. (DHA)

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