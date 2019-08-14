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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 22:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kırsal Bozyazı Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan Elif G, Ali G, Hatun B, Sait B, Hasan B, Müslüm C, Cengiz C, Fikriye Y. ve Müslüm C. 112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Elif G, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Halfeti arazi kavgası

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