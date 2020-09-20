Şanlıurfa’da düğün salonunda yangın

Yangın, Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan düğün salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Salondan çıkan dumanları gören mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalade bulundu.

Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayı duyarak gelen işletmeci Ramazan Aksoy, salgın nedeniyle kapalı olan salondaki eşyalarının tamamının yandığını söyledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

