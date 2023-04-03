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Şanlıurfa'da kan donduran olay! Eşini öldürüp, intihar etti

03.04.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Mervan Göçmen (51), eşi Roza Göçmen’i (44) tabancayla başından vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Şanlıurfa'da kan donduran olay! Eşini öldürüp, intihar etti

Olay, öğleden sonra Viranşehir’e bağlı Ekinci Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Mervan Göçmen, evde bilinmeyen nedenle eşi Roza Göçmen'i tabancayla vurduktan sonra kendini başından vurdu. Silah sesleri üzerine yakınları eve gittiğinde, çifti kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi, Adrese giden sağlık ekibi, Göçmen çiftinin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Mervan ve Roza Göçmen çiftinin cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma çiftin komşularının ifadelerine başvurdu. (DHA)

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