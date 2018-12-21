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Şanlıurfa'da korku dolu anlar! Sele kapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 13:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sele kapılan kız öğrencinin kurtarılma anı kameralara yansıdı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dün yağan sağanak yağmur beraberinde sel sularını getirdi. Okuldan çıkan öğrenciler de sele yakalandı. Kaldırımlara çıkan öğrenciler, sel sularından korunmaya çalıştı. Şiddetli şekilde caddeden akan suya aldırış etmeyen bir kız öğrenci, suyun içine girerek evine gitmeye çalıştı. Öğrenciyi gören vatandaşlar, bağırarak uyarmaya çalıştı.

AKINTIYA KAPILDI

Bir süre suda yürüyen kız, akıntının şiddetiyle dengesini kaybedip yere düştü. Suyla birlikte sürüklenen kızın imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Sürüklenen kız öğrenciyi yerden kaldıran vatandaşlar, sudan çıkartıp güvenli bir yere getirdi. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SEL

Bir süre suda yürüyen kız, akıntının şiddetiyle dengesini kaybedip yere düştü. Suyla birlikte sürüklenen kızın imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Sürüklenen kız öğrenciyi yerden kaldıran vatandaşlar, sudan çıkartıp güvenli bir yere getirdi. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Şanlıurfa Viranşehir

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