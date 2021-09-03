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  4. Şanlıurfa'da korkunç olay! 13 yaşındaki genç kız öldü, baba ve amcası gözaltına alındı

Şanlıurfa'da korkunç olay! 13 yaşındaki genç kız öldü, baba ve amcası gözaltına alındı

03.09.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan baba ve amcanın ilk ifadelerinde olayın nasıl olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Şanlıurfa'da korkunç olay! 13 yaşındaki genç kız öldü, baba ve amcası gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu 13 yaşındaki Amara D.’nin üzerine dökülen tiner alev aldı. Vücudunda yanıklar oluşan kız, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABA VE AMCA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan baba ve amca emniyete götürüldü. Şahısların ilk ifadelerinde olayın nasıl olduğuyla ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadığını ileri sürdükleri belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yabancı uyruklu dedikleri de Suriye afkan ırak İran falan,hepsi kötü örnek ve en kısa zaman da gitmeleri lazım,sessiz ve sakin bi şekilde..
yabancı uyruklu dedikleride ya suriyeli ya afganlı
tore cinayeti suriyeliler

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