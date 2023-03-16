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Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 17 Mart Cuma Şanlıurfa'da okullar var mı? Vali Salih Ayhan duyurdu!

16.03.2023 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri de Şanlıurfa oldu. Kentte birçok can kaybı yaşandı, birçok bina yıkıldı. Bir süredir sağanak yağışın yaşandığı kentte yağış sele dönüştü. Sel felaketinin ardından gözler Şanlıurfa'da okulların tatil olup olmayacağına çevrildi. Peki Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 17 Mart Cuma Şanlıurfa'da okullar var mı? Vali Salih Ayhan duyurdu!

Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 17 Mart Cuma Şanlıurfa'da okullar var mı? Vali Salih Ayhan duyurdu!

Şanlıurfa’da meydana gelen sağanak yağış bölgeyi olumsuz etkiledi. Deprem nedeniyle zor günler yaşayan şehirde 15 Mart Çarşamba günü meydana gelen şiddetli yağış sel felaketine yol açtı. Yağış dolayısıyla birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Şanlıurfa Valiliği yapılan açıklama ile okulların çarşamba ve perşembe günü tatil edildiğini duyurmuştu. 17 Mart Cuma günü de tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

15 Mart Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinden Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi iller en yoğun etkilenen bölgeler oldu. Özellikle Şanlıurfa'da can kayıpları yaşanırken birçok ev ve iş yeri de sular altında kaldı. Bölgede okullar, valilik kararıyla 15 ve 16 Mart'ta tatil edilmişti. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan 17 Mart Cuma gününe ilişkin Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Ayhan açıklamasında:

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"Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1️⃣ gün ara daha verilmiştir.

Kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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