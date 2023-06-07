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  4. Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

07.06.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Nesih Uğraş'ın (22) kullandığı otomobil, Siverek - Karacadağ kara yolunun 10'ncu kilometresinde Hacı Düşem (60) idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Mustafa (57), Maide (49), Öznur (15), Rındi (8) ve Muhammed Hanifi Uğraş (3) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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trafik kazası Şanlıurfa

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