Şanlıurfa isotundan sabun yapıldı

Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Vardin ile 5 yüksek lisans öğrencisi, Teknokent Ar-Ge merkezinde yaptıkları araştırmalarda, isot çekirdek yağının, sinirler üzerinde etkin olan kapsaisin bileşeni içerdiğini belirledi.

Merkezde oluşturulan organik meyve işleme sistemiyle, bölgenin önemli ürünü Şanlıurfa isot çekirdeğini işleyen Vardin ve öğrencileri, bundan elde ettikleri yağı sabun yapımında kullanmaya başladı. "HarraNatura" ismiyle üretilen isotlu sabunlar, satışa sunuldu.

Prof. Dr. Hasan Vardin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda Mühendisliği Bölümü olarak bir süre önce GAP bölgesinde yetişen organik ürünlerin değerlendirilmesiyle ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

Bölgenin organik meyve bakımından çok zengin olduğunu belirten Vardin, şöyle devam etti: "Merkezimizde nar çekirdeği, çörek otu ve Şanlıurfa isotunun çekirdeğini değerlendirmek için çalışma başlattık. Bu aylarda isot toplanmaya başlanır. İsot üretiminde, kurutma öncesinde yapılan ayıklama işlemi sırasında isot tohumları atık madde olarak açığa çıkmaktadır. Biz o tohumları belirli işlemlerden geçirdikten sonra kurutuyoruz, ardından soğuk presle isot çekirdeği yağı elde ediyoruz. Elde edilen bu isot yağı, ilaç, kozmetik ve gıda sektöründe birçok farklı şekilde kullanılabiliyor. Biz de bu elde ettiğimiz yağı kullanarak belirli işlemlerden sonra doğal isotlu sabun üretimini gerçekleştirdik."