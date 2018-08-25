Şanlıurfa'da baraja giren genç boğuldu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Atatürk Barajı'na giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Çağla Mahallesi'nde arkadaşlarıyla baraj gölüne giren Ali Karatek (18) bir süre sonra gözden kayboldu.
Haber verilmesi üzerine baraj gölüne gelen yakınları, kendi imkanlarıyla Karatek'in cesedini sudan çıkardı.
112 Acil Servis ekiplerince öldüğü belirlenen Karetek'in cesedi, Hilvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!
İran'da patlama! Binalar çöktü, çok sayıda ölü var
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!
Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor
Maganda uzman çavuş tutuklandı!
Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum