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Şanlıurfa'da HDP'li belediyenin 9 kişiyi işten çıkardığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 15:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da HDP'li belediyenin 9 kişiyi işten çıkardığı iddiası

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, HDP'li Suruç Belediyesince biri şehit yakını olmak üzere 9 kişinin işten çıkarıldığını belirterek, karara tepki gösterdi.

Mehmet Yavuz, yazılı açıklamasında, aralarında bir şehit yakınının da bulunduğu 9 kişinin Suruç Belediyesi tarafından işten çıkarıldığını belirterek, daha önce de 10 kişinin işten çıkarıldığını iddia etti.

Bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Suruç Belediyesinin farklı birimlerinde çalışan biri şehit yakını toplam 19 kişi yıldırma, bıktırma ve istifaya zorlama politikalarına maruz kaldı. Daha önce 10 işçi, bugün ise 9 işçi kardeşimiz önce temizlik işlerine verildi, sonra işten çıkarıldı. Bu uygulamaları asla kabul etmiyoruz. Aralarında sırf amcam oğlu olduğu işten çıkarılan Abdi Yavuz ve 18 devlet yanlısı oldukları için işten çıkarılan kardeşlerimizin yerine, terör örgütü yanlılarını işe koyacaklar. HDP'li başkan 'Bu belediyede devlet yanlısı kimse kalmayacak' diyor. Biz bu kardeşlerimizin yanındayız ve ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuyu Valimizle, İçişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımıza ileteceğiz."

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