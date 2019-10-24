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Şanlıurfa’da otomobil ata çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 21:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da otomobil ata çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde otomobilin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Kılıç’ın kullandığı 41 AY 774 plakalı otomobil, Kalkan Mahallesi’nde yola çıkan ata çarparak devrildi.

Kazada, sürücüyle araçtaki Ahmet, Emine ve Güley Kılıç yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Kılıç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan atın da telef olduğu öğrenildi.

Kılıç ailesinin Hatay’ın Erzin ilçesindeki bir taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Halfeti Şanlıurfa trafik kazası

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