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Şanlıurfa’da otomobil biçerdövere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

25.11.2020 11:59 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da otomobil biçerdövere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde otomobilin biçerdövere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale-Ceylanpınar karayolu Günerel Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde otomobilin biçerdövere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale-Ceylanpınar karayolu Günerel Mahallesi yakınlarında meydana geldi. V.E. idaresindeki 06 UBU 61 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen biçerdövere arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki İ.E. ve İsmail E. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail E. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da otomobil biçerdövere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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