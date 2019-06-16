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Şanlıurfa’da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 21:17 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ramazan Uçar’ın kullandığı 63 EN 371 plakalı pikap, Siverek-Karacadağ karayolu 10.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Uçar’ın kullandığı 63 EN 371 plakalı pikap, Siverek-Karacadağ karayolu 10. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Ramazan Uçar ile araçta bulunan Murat Ahmet Telek, Murat Uçar, Recep Tayanç, Cumali Uçar ve Erdal Koçal yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı
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