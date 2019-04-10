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Şanlıurfa'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

Sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Adresinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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gözaltı operasyon Şanlıurfa Viranşehir

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