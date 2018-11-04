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Şanlıurfa'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 17:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da traktöre arkadan çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Erdal Karakaya (17) yönetimindeki plakasız motosiklet, Halfeti ilçesinin Yukarı Göklü Mahallesi'nde önünde seyir halinde bulunan İ.T'nin kullandığı 27 ST 216 plakalı traktöre çarptı.

Kazada ağır yaralanan Karakaya, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Karakaya'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü İ.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Halfeti Kaza ölüm Şanlıurfa

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