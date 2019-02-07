Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen bebek öldü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde üzerine televizyon düşen bebek, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Argıl Mahallesi'nde 1,5 yaşındaki Elçin Bozduman, odada oynarken üzerine televizyon düştü.

Ağır yaralanan ve yakınları tarafından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Bozduman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

