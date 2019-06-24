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Şanlıurfa'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 18:52 | Son Güncelleme

Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün, Başak Mahallesi'nde husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan, Halil Göçer'in öldüğü, İsmail ve Mehmet Demirtaş'ın yaralandığı silahlı kavganın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı belirlenen yaralılardan tedavisi yapılan Mehmet Demirbaş ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Halil Göçer'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Harran ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde, dün, iki aile arasında silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

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