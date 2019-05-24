Şanlıurfa'daki terör operasyonu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı saldırıyla ilgili 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 18 Mayıs'taki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristle ilişkileri bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Bozova ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlerle bağlantılı oldukları iddiasıyla M.P, V.K, A.P. ve B.A. yakalandı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Halfeti ilçesi Dergili Mahallesi'nde 18 Mayıs Cuma günü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda çıkan çatışmada Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit olmuş, 2 polis memuru yaralanmıştı. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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