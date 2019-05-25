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Şanlıurfa'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polisin şehit olduğu, iki polisin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polisin şehit olduğu, iki polisin yaralandığı saldırıyla ilgili yakalanan zanlılardan biri tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 18 Mayıs'taki operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristle ilişkileri bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 51 şüpheliden 22'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdullah Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanırken, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan diğer 29 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Halfeti ilçesi Dergili Mahallesi'nde, 18 Mayıs Cumartesi günü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda çıkan çatışmada Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit olmuş, iki polis memuru yaralanmıştı. Operasyonda iki terörist etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 51 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Halfeti saldırı Şanlıurfa terör

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