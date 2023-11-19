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ŞANS TOPU SONUÇLARI 19 KASIM! Şans Topu nasıl oynanır, ne kadar devretti? 19 Kasım Milli Piyango sorgulama ekranı

19.11.2023 18:11 | Son Güncelleme:
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Şans Topu Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı sorgulanıyor. Çekiliş haftanın iki günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Şans Topu sonuçları merak edildi. Peki, Şans Topu nasıl oynanır, ne kadar devretti? 19 Kasım Milli Piyango sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI 19 KASIM! Şans Topu nasıl oynanır, ne kadar devretti? 19 Kasım Milli Piyango sorgulama ekranı

Şans Topu sonucu şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. 19 Kasım Pazar akşamı Milli Piyango'da Şans Topu çekilişi gerçekleştirilecek. Haftanın son çekilişiyle ekrana gelecek olan Şans Topu, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Şans Topu 19 Kasım Pazar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 19 KASIM!

Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. 19 Kasım Pazar akşamı saat 20:00'de haftanın son Şans Topu çekilişi gerçekleştirilecek.

19 KASIM ŞANS TOPU CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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8 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI

ŞANS TOPU SONUÇLARI 15 KASIM 2023 bilet sorgulama ekranı ŞANS TOPU SONUÇLARI 15 KASIM 2023 bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü çarşamba ve pazar olmak üzere Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları şu şekilde;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Günün önemli manşetleri


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