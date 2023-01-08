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Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? 8 Ocak Şans Topu bilet ve sonuç sorgulama

08.01.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu için çekiliş saati yaklaştıkça ' Şans Topu ne zaman çekiliyor?' sorusunun cevabı araştırılmaya başlanmıştı. Son çekilişte 5+1 bilen bir kişi çıkmış ve 4.862.360,40 ₺ para ödülünün sahibi olmuştu. Her hafta heyecanla beklenen çekilişte bu akşam da yine 5+1 bilen çıktı mı merak ediliyor. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı, bilet nereden sorgulanır? İşte merakla beklenen çekiliş ile ilgili detaylar...

Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? 8 Ocak Şans Topu bilet ve sonuç sorgulama

Şans Topu çekilişi araştırmaları akşam saatlerine doğru sıklaştı. Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği çekilişin saati merak ediliyordu. Haftada iki kez çarşamba ve pazar günleri yapılan çekilişe ilgi oldukça büyük. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı nasıl oynanır? Şans Topu hangi günler var? İşte merak edilen bilgiler...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapıldı. Çekiliş MPİ web sitesi https://www.millipiyangoonline.com/ 'dan canlı yayınlandı. Çekiliş aynı zamanda yine canlı olarak Youtube kanalından da takip edilebildi. Şans Topu çekilişi haftada iki gün yapılıyor. Çekiliş her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor.

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En son 4 Ocak Çarşamba günü yapıla çekilişte 5+1 bilen bir kişi çıkmış ve talihli kişi 4.862.360,40 ₺ büyük para ödülünün sahibi olmuştu. Bu akşamki çekiliş sonuçları oldukça merak ediliyordu.
Bu akşam yapılan çekilişte 5+1 bilen çıkmadı ve 777.633,27 ₺ para ödülü devretti.

8 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları için TIKLAYIN

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

19-21-22-31-34+8

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki otuz dört numara içinden birinci bölüm için beş numara ve farklı bir küre içerisindeki on dört numara içinden ikinci bölüm için bir numara çekilir.

Oynadığınız her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin etmeniz halinde ikramiye kazanırsınız.

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5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür. Kazanma oranı ise oynadığınız kolon ve bildiğiniz numara adedine göre değişir.

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