Şantaj davasından beraat etti; eski sevgili yazışmaları verince ceza aldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da ilişki yaşadığı iş adamına eski eşi ve eski sevgilisi ile birlikte, elinde uygunsuz görüntülerinin bulunduğunu söyleyerek şantajda bulunduğu iddia edilen hemşire Berrin S., 'delil yetersizliğinden' beraat etti. Berrin S.'nin, para cezası alan alan eski sevgilisinin şantaj yazışmalarını iş adamına vermesiyle açılan diğer davada ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası iş adamı A.A.T. (42), iddiaya göre, 3 yıl önce bir yakınını ziyarete gittiği hastanede o dönem evli olan hemşire Berrin S. ile tanıştı. A.A.T. ile Berrin S., ilişki yaşamaya başladı. Bir süre sonra Berrin S., iş adamından eşinden ayrılarak kendisiyle evlenmesini istedi. Ancak A.A.T., bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Berrin S., birlikte oldukları sırada gizli kamerayla çektiği uygunsuz görüntüleri kullanarak, iş adamına 'Eşinden boşanıp benimle evlenmezsen bu görüntüleri yayınlarım' diye şantaj yapmaya başladı. Berrin S.'nin eşi Süleyman T. ise karısının cep telefonunda A.A.T.'ye gönderdiği mesajı görünce kendisinden boşandı. İş adamı A.A.T. de Berrin S.'yi terk etti.

Eşinden boşanan, sevgilisi tarafından terk edilen Berrin S. ise A.A.T.'nin görüntülerini eski sevgilisi Öner B.'ye verdi. A.A.T.'yi arayan Öner B., elinde uygunsuz görüntülerinin bulunduğunu söyleyerek, iddiaya göre, şantajla 150 bin lira istedi. A.A.T. ödeme yapmayınca Öner B., yanına Süleyman T.'yi alarak iş adamının evini bastı. Berrin S.'nin eski eşi Süleyman T. ve eski sevgilisi Öner B., iş adamı A.A.T.'yi dövdü. A.A.T. polise başvurarak Berrin S., Süleyman T. ve Öner B.'den şikayetçi oldu. Bu sırada iş adamı A.A.T. de eşinden boşandı.

Tutuksuz sanıklar hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal, şantaj ve tehdit' suçlarından dava açıldı. Aydın Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Öner B. 2 yıl, Süleyman T. ise 10 ay hapis cezası aldı. Öner B. ile Süleyman T.'nin cezaları para cezasına çevrildi. Berrin S. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

İKİNCİ DAVADA CEZA ALDI

Öner B., dava sonrası iş adamı A.A.T.'ye, şantajla ilgili yazışmaları içeren Berrin S. ile yaptığı WhatsApp mesajlaşmalarını verdi. A.A.T. de İzmir Bölge İdare Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'ne başvurdu. İzmir'deki duruşmada ifade veren tanık Öner B.; Berrin S.'nin kendisini azmettirdiğini belirterek, elinde A.A.T.'ye ait uygunsuz görüntüler olduğunu söyleyip, bu görüntüleri şantaj için kullanabileceğini söylediğini anlattı. Öner B., Berrin S. ile yaptığı şantajla ilgili konuşmaları delil olarak gösterdi. Mahkeme, Berrin S.'ye 'özel hayatın gizliliği ve şantaj' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulanarak ceza 1 yıl 8 aya indirildi. Hükmün açıklanması da geri bırakıldı.

'TEHDİT VE ŞANTAJDA BULUNDU'

Yaşadıklarını anlatan iş adamı A.A.T., "3 yıl önce hastaneye bir yakınımızı ziyarete gitmiştik. Orada bir vesile ile hemşire Berrin S. ile tanıştık. Biz de ticaretle uğraştığımız için göz önünde bir insan olduğumdan arkadaş olduk ve bir ay kadar bir arkadaşlık yaşadık. Eşinden boşanmak üzere olduğunu söyledi. Ben de eşimden ayrılmıştım. Bir süre sonra evli olduğunu öğrenince Berrin S.'den ayrıldım. 6 ay sonra Berrin S.'nin bir arkadaşı beni arayarak, kendilerinde fotoğraflarımın olduğunu söyleyip, tehdit ve şantajda bulundu. Ben de bunları duyunca savcılığa suç duyurusunda bulundum. Haklarında soruşturma başlatıldı. Böyle olunca üstüme arkadaşlarını salmaya başladı. Eski kocasını bile benim üstüme saldı. Berrin S. yüzünden bir sürü insan mahkemelik oldu ve bazıları hapis cezası aldı" dedi.

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