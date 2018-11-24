Sapık komşudan iğrenç hareket

İngiltere'de 45 yaşındaki Sharon Bulman, tatile çıktığı sırada komşusuna evinin anahtarını verdi. Anahtarı gizlice çoğaltan sapık, komşusunun iç çamaşırlarına dokundu.

Sharon, çifti geçen sene tatile gittiklerinde evlerinin yedek anahtarını komşusu Steven'e verdi. Sapık komşu, daha sonra bu anahtarların aynısını çıkarttırıp Sharon'ların evine gizliden girmeye başladı.



TAKTIKLARI KAMERADA SAPIĞI TESPİT ETTİLER

Evli çift, evde olmadıkları sırada evine birilerinin girdiğinden şüphelenip evinin tüm odalarına gizli kamera yerleştirdi. Daha sonra kamera görüntülerine bakan çift,evlerine giren sapığın komşusu 49 yaşındaki Steve Gill'in olduğunu gördü.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Görüntülerde Steven'in komşunun evine gizliden girip çekmeceden kadının iç çamaşırlarını çaldığı görüldü. Mahkemede suçlamaları kabul eden Stev, para cezası ve kamu yararına çalışma cezası verildi.

