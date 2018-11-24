HABER

Sapık komşudan iğrenç hareket

DÜNYA HABERLERİ  | 24.11.2018 16:29 | Son Güncelleme

İngiltere'de 49 yaşındaki sapık, kadın komşusunun evine gizlice girip iç çamaşırlarına dokundu. Sapığı, eve takılan gizli kamera yakalattı.

İngiltere'de 45 yaşındaki Sharon Bulman, tatile çıktığı sırada komşusuna evinin anahtarını verdi. Anahtarı gizlice çoğaltan sapık, komşusunun iç çamaşırlarına dokundu.

Sharon, çifti geçen sene tatile gittiklerinde evlerinin yedek anahtarını komşusu Steven'e verdi. Sapık komşu, daha sonra bu anahtarların aynısını çıkarttırıp Sharon'ların evine gizliden girmeye başladı.

TAKTIKLARI KAMERADA SAPIĞI TESPİT ETTİLER

Evli çift, evde olmadıkları sırada evine birilerinin girdiğinden şüphelenip evinin tüm odalarına gizli kamera yerleştirdi. Daha sonra kamera görüntülerine bakan çift,evlerine giren sapığın komşusu 49 yaşındaki Steve Gill'in olduğunu gördü.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Görüntülerde Steven'in komşunun evine gizliden girip çekmeceden kadının iç çamaşırlarını çaldığı görüldü. Mahkemede suçlamaları kabul eden Stev, para cezası ve kamu yararına çalışma cezası verildi.

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Paris’te Sarı Yelekli göstericilere polis müdahale ettiParis’te Sarı Yelekli göstericilere polis müdahale etti
Türkiye ABD’nin Suriye’de Gözlem Noktaları Kurmasından RahatsızTürkiye ABD’nin Suriye’de Gözlem Noktaları Kurmasından Rahatsız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sapık komşu Gizli Kamera

En Çok Okunan Haberler

Son anketlerde AK Parti'ye kötü haber

Son anketlerde AK Parti'ye kötü haber

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
neticede sapık komşu sadece iç çamaşırlarına dokunmuş.bence yüce mahkeme kararında bir kez daha düşünsün.ortada suç yok.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Okulda skandal! Öğretmenin öğrenciye yaptığı pes artık dedirtti

Okulda skandal! Öğretmenin öğrenciye yaptığı pes artık dedirtti

Yunan polis teşkilatını karıştıran 'Kıbrıs' haritası

Yunan polis teşkilatını karıştıran 'Kıbrıs' haritası

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Fransa yıllar sonra harekete geçti! 26 sanat eseri hakkında flaş karar

Fransa yıllar sonra harekete geçti! 26 sanat eseri hakkında flaş karar

Kaşıkçı'nın ölüm emrini kim verdi? Bu iddia Trump'ı fena köşeye sıkıştıracak!

Kaşıkçı'nın ölüm emrini kim verdi? Bu iddia Trump'ı fena köşeye sıkıştıracak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.