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Şarampolden yuvarlanan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 09:24 | Son Güncelleme

Bursa-İnegöl karayolunda meydana gelen kaza olay yerine gelen ekipleri bile şaşırttı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran 44 yaşındaki sürücü Erkan Yenilmez, aracıyla şarampole yuvarlandı. Hızla savrulan araç 50 metre sürüklendikten sonra ormanlık alanda bulunan ağaçlara vurarak durabildi.

Kurtarma ekiplerini bu denli şaşırtan olaysa Erkan Yenilmez'in hurdaya dönen araçtan burdu bile kanamadan çıkması oldu. İşte kontrolden çıkan aracın son hali...

Onu orada gören şaşıp kaldı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Erkan Yenilmez (44), hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.
Kaza, dün Bursa- İnegöl karayolunda meydana geldi. Erkan Yenilmez (44), aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 16 F 9698 plakalı otomobili direksiyonunu kırdı.
Kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşıp, şarampole yuvarlandı.
50 metre aşağıda ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü Yenilmez, kazadan burnu bile kanamadan atlattı. Araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
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Kaza Bursa

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