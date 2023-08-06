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    4. Sararmış çamaşırlara veda edin! Çamaşırlarınızı beyazlatacak en etkili temizlik tüyoları

    Sararmış çamaşırlara veda edin! Çamaşırlarınızı beyazlatacak en etkili temizlik tüyoları

    06.08.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sararmış çamaşırlar görüntüsü itibariyle oldukça rahatsız edici olabiliyor. Çamaşır suyu ve deterjanlar çamaşırlarınızı beyazlatsa da yıpranmasına neden olabiliyor. Bu noktada doğal çamaşır beyazlatma yöntemleri devreye giriyor. En etkili 3 temizlik tüyosu ile çamaşırlarınızı kar gibi beyazlatabilirsiniz.

    Yanlış yıkama, ter, yağ gibi sebepler nedeniyle zaman içerisinde sararan ve grileşen çamaşırlar kirli görünüme yol açıyor. Sararan çamaşırları beyazlatmak için çamaşır suyu kullanmak istemeyenler doğal çözümler arıyor. Her evde bulunan malzemelerle sararmış çamaşırları beyazlatmak mümkün olabiliyor.

    1- KABARTMA TOZU

    Pek çok insan kabartma tozunun beyaz çamaşırlarda çok etkili olduğunu söylüyor. İnanılmaz özellikleri nedeniyle, kabartma tozuyla her türlü şey yapabilir – çamaşırlarınızı daha beyaz ve ışıl ışıl hale getirmekte bunlara dahil.

    kabartma tozu

    8 gram kabartma tozu 4 litre suyla karıştırılır. Ardından kıyafetler birkaç dakika bu suda bekletilir. Şimdi onları çamaşır makinesinden geçirdiğinizde kıyafetleriniz doğal renklerine dönecektir.

    2- ASPİRİN

    Garip gelebilir, ancak aspirin çok etkili bir şekilde işe yarıyor. Sebebi ise Aspirin, giysilerdeki lekeleri çıkardığı söylenen asetilsalisilik asit içerir.

    asprin

    Altı aspirin ezin ve tozu bir su kabına koyun. Ardından kıyafetlerinizi 30 dakika boyunca karışımın içine batırın. Son olarak çamaşırları normal deterjanla yıkayın. Lekelerden eser kalmamış olacak – ve kıyafetlerin her zamankinden daha beyaz olacak!

    3- SİRKE VE LİMON

    Sirke, mağazada satın alabileceğiniz çoğu temizlik ürününden daha iyi performans gösterir. En sert lekeleri alır ve ayrıca kötü kokuları etkisiz hale getirir. Ama hepsi bu kadar değil.

    sirke limon

    Sirke, kıyafetlerinizdeki renklerin daha uzun süre dayanmasına ve beyazların gri renginin değişmesine de yardımcı olabilir.

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